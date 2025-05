Sostenibilità, Agsm Aim: “Nel 2024 la produzione da fonti di energia rinnovabile ha superato quella da non rinnovabile”

(Adnkronos) – “È stato il primo anno di fatto in cui la nostra produzione da fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico e idroelettrico, ha superato quella da fonti non rinnovabili. Siamo arrivati al 57% e questo risultato è un risultato che vogliamo migliorare sempre di più. Per noi il futuro è green” Sono le parole di Alessandro Russo, Consigliere delegato di Agsm Aim, a margine oggi della presentazione del bilancio della multiutility pubblica di Verona e Vicenza. “Il nostro gruppo ha ormai dimensione nazionale, siamo cresciuti del 5,5% di clienti serviti, e una buona parte di questi clienti, intorno al 70% in più rispetto all’anno precedente, ha scelto l’energia green. Quindi l’opzione green è sempre più attrattiva anche in termini commerciali per i cittadini. Quindi noi cresciamo nella sostenibilità in un mondo in cui le persone che ci scelgono ci scelgono perché vogliono essere più sostenibili.” ha concluso —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)