Sostenibilità, Costa (Vsf): “Cerchiamo di avere un approccio integrato al tema della sostenibilità e della resilienza”

(Adnkronos) – “Noi cerchiamo innanzitutto di avere un approccio integrato al tema della sostenibilità e della resilienza. Cerchiamo di vedere come lo sviluppo sostenibile si applichi contestualmente all’economia, alla società, all’ambiente e come innovazione nostra anche alla sostenibilità culturale che è incentrata su Venezia. Abbiamo uno spettro ampio di tematiche che monitoriamo che vanno dallo sviluppo dell’economia all’idrogeno alla tutela dell’ambiente e all’efficienza energetica, allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Dall’innovazione come una delle chiavi di diversificazione della base economica del nostro territorio, al tema della residenzialità, dell’inclusione sociale, al tema della legalità e a quello del grande progetto di Venezia città campus, cioè della crescita e dello sviluppo di un cluster della conoscenza all’interno del nostro spazio territoriale”. Così, Alessandro Costa, direttore generale della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, a margine dell’incontro con i media organizzato Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità/ Venice Sustainability Foundation per fare il punto sulle attività svolte da Vsf nel 2024 e sulle progettualità future con il presidente Renato Brunetta. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)