Sostenibilità: Guglielmo (MSC), ‘impegno di Findus esemplare nell’approvvigionamento certificato’ Video News 8 Giugno 2026 09:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Solazzi (Findus), ‘sostenibilità ittica da sempre parte del nostro Dna’ Video News Findus rafforza il proprio impegno per mari, oceani e sostenibilità ittica con importanti novità Video News Sostenibilità: Andreoletti (Lifegate), ‘insieme a Findus per la tutela del mare con Aqualis’ Video News ‘Non sono la stupida bionda di nessuno’, Ilenia Rossini racconta la vera Marilyn Monroe Video News Gualtieri Video News Scioperi a giugno 2026, il calendario Video News Ostia, vandali allo stabilimento Vittoria: il messaggio di Enzo Salvi Video News SATEC 2026, industria italiana al centro tra innovazione e scenari globali Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Cesare Cremonini, notte da Re al Circo Massimo Video News Maturità 2026, come funziona – Video Carica altri Firenze cielo sereno enter location 22.3 ° C 22.8 ° 21.7 ° 63 % 1.3kmh 0 % Lun 29 ° Mar 30 ° Mer 31 ° Gio 29 ° Ven 31 ° Ultimi articoli Cronaca Vigili del fuoco di Firenze: “Ratti e piccioni nella caserma centrale” Cultura ed Eventi Maioliche a zaffera in mostra a Firenze per le Giornate dell’archeologia Cronaca Nuove attrezzature donate all’ospedale del Mugello: la solidarietà dei cittadini Sport nazionale Pignatelli diventa official formalwear partner nazionale calcio Marocco Demografica Sindaca in congedo di maternità? È polemica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Solazzi (Findus), ‘sostenibilità ittica da sempre parte del nostro Dna’ Video News Findus rafforza il proprio impegno per mari, oceani e sostenibilità ittica con importanti novità Video News Sostenibilità: Andreoletti (Lifegate), ‘insieme a Findus per la tutela del mare con Aqualis’ Video news Video News Solazzi (Findus), ‘sostenibilità ittica da sempre parte del nostro Dna’ Video News Findus rafforza il proprio impegno per mari, oceani e sostenibilità ittica con importanti novità Video News Sostenibilità: Andreoletti (Lifegate), ‘insieme a Findus per la tutela del mare con Aqualis’