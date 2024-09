Sostenibilità urbana, Tasca (A2a): “270 mld di euro alle città fino al 2050 per decarbonizzazione”

(Adnkronos) – “Le città sono i destinatari naturali di investimenti che, come abbiamo stimato, potranno essere circa 270 miliardi di euro fino al 2050 e che consentiranno di ridurre di oltre il 50% le emissioni, rispetto alla tendenza dell’incremento delle persone che vivono in città, la produzione che gli stessi avranno”. Lo ha detto il presidente del Consiglio di amministrazione di A2a, Roberto Tasca, parlando del ruolo fondamentale che hanno le città dal punto di vista dell’innovazione, in termini di maggiore sostenibilità e decarbonizzazione, in occasione del Position Paper “Sostenibilità urbana. Decarbonizzazione, elettrificazione e innovazione: opportunità e soluzioni per città future-fit” realizzato da TEHA Group in collaborazione con A2A e il contributo scientifico di ASviS, presentato oggi, nell’ambito della 50° edizione del Forum di Cernobbio, intitolata “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)