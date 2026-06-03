Sport: al via domani il Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix al Foro Italico Video News 3 Giugno 2026 17:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sport: Cito (Fita), ‘Kim e Liù torneo che rende unico il Grand Prix’ Video News Sport: ass. Onorato, ‘felici che Grand Prix torni a Roma dopo 3 anni’ Video News Sport: min. Abodi, ‘60 anni di crescita, innovazione e valori del taekwondo’ Video News Prometeo tv° 22 del 3 giugno 2026 Video News ETS: Maran (Pd), “Provvedimento genererà risorse da reinvestire in decarbonizzazione, no tassazione” Video News Quattro anni di Foresta Italia, 175mila piante messe a dimora Video News Emissioni: Salini (FI), “Costruire proposta alternativa con principio di neutralità tecnologica” Video News Ichnusa rinnova il suo impegno per l’ambiente con la campagna ‘Se deve finire così, non beveteci Video News Riciclo e sport, 200 alunni alla Tenuta presidenziale di Castelporziano per una giornata dedicata Video News Agroalimentare: De Meo (FI), “Politica di promozione prodotti importante per Italia” Video News Riciclo e sport, 200 alunni alla Tenuta presidenziale di Castelporziano per una giornata dedicata Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 29 maggio 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 26.1 ° C 27.9 ° 24.8 ° 40 % 0.9kmh 27 % Mer 25 ° Gio 29 ° Ven 25 ° Sab 29 ° Dom 31 ° Ultimi articoli Tecnologia Comscore: utenti online in assestamento ad aprile (ma +10% sul 2025). Bene News Mediaset Sport nazionale Roland Garros, oggi Berrettini-Arnaldi ai quarti – Diretta Cronaca Schianto sulla Grosseto-Siena: furgone accartocciato e automobilista liberato dalle lamiere con i divaricatori Cronaca Più di mille detenuti si sono feriti in cella: la relazione choc sulla situazione delle carceri in Toscana Cultura ed Eventi Campi di lavanda a Massarosa, lo spettacolo della fioritura in Versilia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sport: Cito (Fita), ‘Kim e Liù torneo che rende unico il Grand Prix’ Video News Sport: ass. Onorato, ‘felici che Grand Prix torni a Roma dopo 3 anni’ Video News Sport: min. Abodi, ‘60 anni di crescita, innovazione e valori del taekwondo’ Video news Video News Sport: Cito (Fita), ‘Kim e Liù torneo che rende unico il Grand Prix’ Video News Sport: ass. Onorato, ‘felici che Grand Prix torni a Roma dopo 3 anni’ Video News Sport: min. Abodi, ‘60 anni di crescita, innovazione e valori del taekwondo’