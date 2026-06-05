Sport: sen. La Pietra, ‘Derby a Milano valorizza ippica italiana e non’ Video News 5 Giugno 2026 12:37 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), ‘143esimo Derby giornata iconica per il mondo Video News Trent’anni di Fair Play Menarini: dai grandi campioni ai giovani, i valori dello sport volano a Video News Vaccini: ‘Un Consiglio in Salute’ per prevenzione e servizi più vicini agli anziani del Lazio Video News Callum Turner, dall’amore con Dua Lipa al ruolo di James Bond Video News Private AI: l’intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale Video News Asus e la sfida del mercato business: la rivoluzione dell’AI locale Video News Pa: De Marco (Ibm Consulting Italia), ‘trasformazione digitale opportunità ma espone a rischi’ Video News Pa: Romano (Ibm Technology Italia), ‘ripensare i processi per migliorare produttività’ Video News Pubblica amministrazione: produttività e sicurezza le due sfide dell’era Ai Video News Pfas, Piunti (Pres. Conou): “Servono analisi immediate per il riciclo dei rifiuti” Video News Forever chemicals, Alberti (ricercatore UniGe): “Parte la sfida degli inquinanti eterni (e senza Video News Test sui Pfas, Ferretti (Università di Genova): “Una svolta low-cost per l’analisi immediata sul Carica altri Firenze cielo coperto enter location 20.3 ° C 21.9 ° 19.3 ° 73 % 3.1kmh 100 % Ven 24 ° Sab 27 ° Dom 31 ° Lun 31 ° Mar 30 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Tumore alla prostata, studio: “Apalutamide prima e dopo intervento riduce rischio metastasi del 20%” Lavoro Turismo, a Philadelphia un calendario ricco di mostre ed eventi celebra America250 Lavoro Materie prime, dai metalli al food prezzi sotto pressione: ecco cosa succede a imprese e consumatori Salute e Benessere Patologie retiniche, Comitato Macula: “Discount dei farmaci condanna i pazienti all’ipovisione” Cronaca Canile di Groppoli, attiva la pensione estiva per cani SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), ‘143esimo Derby giornata iconica per il mondo Video News Trent’anni di Fair Play Menarini: dai grandi campioni ai giovani, i valori dello sport volano a Video News Vaccini: ‘Un Consiglio in Salute’ per prevenzione e servizi più vicini agli anziani del Lazio Video news Video News Sport: Chantre Bompiani (Ippodromo Snai San Siro), ‘143esimo Derby giornata iconica per il mondo Video News Trent’anni di Fair Play Menarini: dai grandi campioni ai giovani, i valori dello sport volano a Video News Vaccini: ‘Un Consiglio in Salute’ per prevenzione e servizi più vicini agli anziani del Lazio