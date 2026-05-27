Sps Italia: “L’Industrial AI revolution è un’opportunità concreta per le PMI italiane” Video News 27 Maggio 2026 11:52 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sps Italia, “Con Sonepar nasce una nuova fase per Cignoli come solution partner dell’industria” Video News Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens Video News Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), ‘necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle Video News Il Manufacturing Forum 2026 ha riunito aziende, manager e professionisti per discutere le grandi Video News Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura Video News Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il Video News Manufacturing Forum 2026: Moi (NLMK Verona), ‘sfida è coinvolgere e mantenere persone e nuove Video News Manufacturing Forum 2026: Alberti (Rheinmetall Italia), ‘fabbrica intelligente e AI futuro Video News Manufacturing Forum 2026: Biasotti (Everllence), ‘per leadership consapevole superare paura e Video News Manufacturing Forum 2026: Cavallo (Cabbia Group), ‘vero salto qualità nasce da benessere persone’ Video News Manufacturing Forum 2026: Bortoluz (AMA), ‘capitale umano e cambiamento chiavi per restare Video News Manufacturing Forum 2026: Rigoni (SD Worx), ‘dati e persone nuove leve strategiche del settore’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 29.9 ° C 31.3 ° 28.8 ° 50 % 1.5kmh 0 % Mer 33 ° Gio 33 ° Ven 32 ° Sab 32 ° Dom 31 ° Ultimi articoli Lavoro Ia, da Engineering la via italiana per proteggere dati, garantire trasparenza e abbattere costi energetici Salute e Benessere Sciatica, quando il nervo più lungo del corpo decide di farsi sentire (e come rimetterlo al suo posto). Il punto con gli specialisti Motori Renault Rafale, il Caudron C.460 torna a volare dopo 90 anni Motori Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico che convince design e sicurezza Motori Honda SH125, 25 anni celebrati tra arte, marmo e sostenibilità SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sps Italia, “Con Sonepar nasce una nuova fase per Cignoli come solution partner dell’industria” Video News Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens Video News Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), ‘necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle Video news Video News Sps Italia, “Con Sonepar nasce una nuova fase per Cignoli come solution partner dell’industria” Video News Automazione industriale, a SPS Italia il nuovo asse Sonepar-Cignoli-Siemens Video News Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), ‘necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle