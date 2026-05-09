Tapella (Uiops): “Sosteniamo progetto Trails per agroforestazione sostenibile” Video News 9 Maggio 2026 09:15 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rival (Cirad): “Progetto Trails per integrazione sostenibile tra foreste e palma da olio” Video News Pratesi (Eiis): “Next generation leadership a confronto per futuro sostenibile” Video News Ue: Nardella (Pd), “L’agricoltura è l’economia più vecchia che può fare le cose più nuove” Video News Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video News A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi Video News Agricoltura: Laureti (Pd), “L’Europa è il primo esportatore mondiale sul settore agroalimentare” Video News Fiocchi (FdI), “No contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in Ue e Italia” Video News Ue: Fidanza (FdI), “Spingere per neutralità tecnologica e decarbonizzazione automotive” Video News Imprese: Tacchella (Carrera Jeans), ‘imprenditori siano coerenti, pazienti e ottimisti’ Video News Imprese: Lolla (Banca Mediolanum), ‘formazione e crescita interna essenziali per affrontare sfide Carica altri Firenze cielo sereno enter location 17.5 ° C 18.2 ° 16.8 ° 78 % 0.9kmh 0 % Sab 24 ° Dom 18 ° Lun 23 ° Mar 22 ° Mer 21 ° Ultimi articoli Lavoro Consulenti Lavoro-Anffas: solo 10,9% persone con disabilità intellettive occupata attraverso canali istituzionali Lavoro Th Group-Cdp Real Asset: al via piano sviluppo Th Ostuni Economia Contributi per l’acquisto di biotrituratori elettrici contro il rischio di incendi nei boschi Salute e Benessere Bandiere Verdi alle spiagge dei bimbi, il 27 maggio l’elenco 2026. Calabria e Sicilia rafforzano il primato, 3 new entry in Africa Primo Piano Entrano in casa e portano via un bottino da 8mila euro: arrestati dai carabinieri SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rival (Cirad): “Progetto Trails per integrazione sostenibile tra foreste e palma da olio” Video News Pratesi (Eiis): “Next generation leadership a confronto per futuro sostenibile” Video News Ue: Nardella (Pd), “L’agricoltura è l’economia più vecchia che può fare le cose più nuove” Video news Video News Rival (Cirad): “Progetto Trails per integrazione sostenibile tra foreste e palma da olio” Video News Pratesi (Eiis): “Next generation leadership a confronto per futuro sostenibile” Video News Ue: Nardella (Pd), “L’agricoltura è l’economia più vecchia che può fare le cose più nuove”