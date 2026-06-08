Terremoto magnitudo 7.8 nelle Filippine, 15 morti e oltre 100 feriti: scatta l’allarme tsunami Video News 8 Giugno 2026 09:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Imprese: Durst Group apre il suo terzo polo produttivo a Como Video News Imprese: Manes (Durst Group), ‘Durst Como rilancerà il distretto tessile comasco’ Video News Imprese: Riccardi (Durst Group), ‘sviluppiamo sistema che ottimizza processo di produzione’ Video News Imprese: Gamper (Durst Group), ‘investiamo a Como perché è il cuore del tessile’ Video News Amministrative, oggi al voto per il ballottaggi fino alle 15 Video News Solazzi (Findus), ‘sostenibilità ittica da sempre parte del nostro Dna’ Video News Findus rafforza il proprio impegno per mari, oceani e sostenibilità ittica con importanti novità Video News Sostenibilità: Guglielmo (MSC), ‘impegno di Findus esemplare nell’approvvigionamento certificato’ Video News Sostenibilità: Andreoletti (Lifegate), ‘insieme a Findus per la tutela del mare con Aqualis’ Video News ‘Non sono la stupida bionda di nessuno’, Ilenia Rossini racconta la vera Marilyn Monroe Video News Gualtieri Video News Scioperi a giugno 2026, il calendario Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.5 ° C 28.4 ° 25.9 ° 49 % 0.9kmh 3 % Lun 29 ° Mar 30 ° Mer 31 ° Gio 29 ° Ven 31 ° Ultimi articoli Lavoro Iziwork rafforza specializzazione gestione personale per settore eventi e supera i 1.000 inserimenti dal 2021 Cronaca Vigili del fuoco di Firenze: “Ratti e piccioni nella caserma centrale” Tecnologia Milan Games Week & Cartoomics 2026 in arrivo Tecnologia Resident Evil Veronica, in arrivo il richiestissimo remake Tecnologia Final Fantasy VII Revelation arriva nel 2027 su console e PC SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Imprese: Durst Group apre il suo terzo polo produttivo a Como Video News Imprese: Manes (Durst Group), ‘Durst Como rilancerà il distretto tessile comasco’ Video News Imprese: Riccardi (Durst Group), ‘sviluppiamo sistema che ottimizza processo di produzione’ Video news Video News Imprese: Durst Group apre il suo terzo polo produttivo a Como Video News Imprese: Manes (Durst Group), ‘Durst Como rilancerà il distretto tessile comasco’ Video News Imprese: Riccardi (Durst Group), ‘sviluppiamo sistema che ottimizza processo di produzione’