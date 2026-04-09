Test_1_video-hd.mp4 Video News 9 Aprile 2026 15:37 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mosca mette al bando Memorial, Ong Premio Nobel per la pace 2022 – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News Ep. 2 – Custodire per progredire, con il Prof. Vincenzo Pepe Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 3, 2026 Video News Foreign press review – April 3, 2026 Video News Beirut sotto attacco, raid improvvisi di Israele: esplosioni e panico tra i civili Video News Siamo nell’era della Supremazia? Europa tra guerra, democrazia e tecnologia – Eurofocus podcast, Adn Video News Vance: “Su Ucraina delusi da Europa. Bene Meloni e Orbán” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Iran, la Nato sotto il ‘fuoco amico’ di Trump – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Kiev propone tregua energetica alla Russia – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 3 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 3 aprile 2026 Video News Fertilizzanti, la guerra in Iran riavvicina Italia e Francia – Eurofocus podcast, Adnkronos Carica altri Firenze cielo sereno enter location 22.7 ° C 24.3 ° 20.9 ° 47 % 4.1kmh 0 % Gio 22 ° Ven 22 ° Sab 24 ° Dom 23 ° Lun 19 ° Ultimi articoli Lavoro Sandrini Metalli, grande attenzione ai giovani e capacità di trattenere le competenze Editoriale Strage Moby Prince: ultimo miglio complicato nella nebbia di 35 anni senza verità Salute e Benessere A Roma l’eccellenza della chirurgia plastica, XIII Congresso nazionale Aicpe dal 10 al 12 aprile Primo Piano Arezzo, uomo morto in casa: ipotesi esalazioni di monossido Primo Piano Scoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mosca mette al bando Memorial, Ong Premio Nobel per la pace 2022 – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News Ep. 2 – Custodire per progredire, con il Prof. Vincenzo Pepe Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 3, 2026 Video news Video News Mosca mette al bando Memorial, Ong Premio Nobel per la pace 2022 – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News Ep. 2 – Custodire per progredire, con il Prof. Vincenzo Pepe Video News The italian diplomatic activity from abroad – April 3, 2026