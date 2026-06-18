Tomassini (UniMol): “Ripensare età e vecchiaia in una società più longeva” Video News 18 Giugno 2026 11:25 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Edilizia, Di Francesco (Velux): “Un edificio salubre genera valore nel tempo” Video News Edilizia, Soravia (Velux): “Patrimonio italiano ‘vecchio’, rigenerarlo mettendo l’utente al centro” Video News Edilizia, Berardo (Velux): “Aggiornare le costruzioni italiane risalenti agli anni ‘60” Video News Marcantonio (Cno): “Lavoratori senior sono risorsa, non costo” Video News Bozzetto (Mimesi): “Crisi economica è tema dominante nel dibattito sulla natalità” Video News Energia: inaugurato a Poviglio l’impianto fotovoltaico di Viridis Energia Video News Tenerini (Forza Italia): “Investire nel futuro è risposta a inverno demografico’ Video News Odone (UniPV): “Invecchiamento in salute è priorità per il futuro’ Video News Cimino Caserta (Princes Italia S.p.A.): “Necessario fare rete per invertire trend demografico’ Video News Meloni su Vannacci: “Il reato di femminicidio è non accettare la libertà della donna” Video News Ucraina-Russia, massiccio attacco di droni di Kiev su Mosca: colpita un’altra raffineria Video News Ricerca: al Policlinico San Matteo di Pavia la teoria scientifica diventa pratica clinica Carica altri Firenze nubi sparse enter location 32.5 ° C 33.4 ° 30.9 ° 41 % 1.8kmh 28 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 40 ° Lun 40 ° Ultimi articoli Motori Passo carrabile e marciapiede: dove finisce il diritto di accesso e dove inizia lo spazio pubblico Lavoro Olio, Borzatta (I&P): “Nella Tuscia l’evo si riscopre tra innovazione, contaminazioni e comunità” Tecnologia Dieci anni di VivaTech: la ricetta europea per la sovranità tecnologica Cronaca Rientra dall’estero e viene arrestato: 31enne macedone deve scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione Politica Sanità toscana, riapre il tavolo tra Regione e sindacati: sbloccata la mobilità volontaria SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Edilizia, Di Francesco (Velux): “Un edificio salubre genera valore nel tempo” Video News Edilizia, Soravia (Velux): “Patrimonio italiano ‘vecchio’, rigenerarlo mettendo l’utente al centro” Video News Edilizia, Berardo (Velux): “Aggiornare le costruzioni italiane risalenti agli anni ‘60” Video news Video News Edilizia, Di Francesco (Velux): “Un edificio salubre genera valore nel tempo” Video News Edilizia, Soravia (Velux): “Patrimonio italiano ‘vecchio’, rigenerarlo mettendo l’utente al centro” Video News Edilizia, Berardo (Velux): “Aggiornare le costruzioni italiane risalenti agli anni ‘60”