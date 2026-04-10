Tregua di Pasqua, le posizioni di Mosca e Kiev Video News 10 Aprile 2026 13:50 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mediobanca: 80 anni di sostegno a economia e imprese del Paese Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Pichetto: “In Italia riserve ingenti di petrolio, non ci sono enormi preoccupazioni” Video News Smart glasses, Pizzi (Anitec Assinform): “Meta – EssorLuxottica collaborazione d’eccellenza” Video News Regolamenti EU, Squeri: “Non mortificare aziende tecnologiche” Video News Barbuto (UICI): “Regolamenti UE limitano tecnologie utili alle persone con disabilità” Video News Smart glasses, Mazzetti (Meta): “Norme UE mettono a rischio tecnologie innovative” Video News UE, Nevi: “Coniugare innovazione e normative è una sfida per tutelare diritti sociali” Video News Hi-tech, Casasco: “Creare campioni europei investendo di più in ricerca e startup” Video News Innovazione, Pichetto: “Regolamenti UE obsoleti rispetto alla realtà” Video News Innovazione tecnologica e regolazione europea, una sfida per l’esercizio dei diritti Video News Dolore: a Riccione congresso Acd Siaarti per cure più accessibili e personalizzate Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.4 ° C 23.9 ° 20.4 ° 42 % 1.5kmh 0 % Ven 20 ° Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 19 ° Mar 19 ° Ultimi articoli Primo Piano Livorno commemora le 140 vittime del Moby Prince, Mattarella: “Tragedia che doveva essere evitata”. Giani: “La verità venga fuori” Primo Piano Governance dell’autorità, l’AdSP: “Nomina del segretario generale dettata solo da criteri di competenza e merito” Motori Nuovo Toyota RAV4, una sesta generazione ibrida Motori Genesis GV60 Magma, tecnologia e prestazioni Motori Kia alla Milano Design Week 2026 tra visione e materia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mediobanca: 80 anni di sostegno a economia e imprese del Paese Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Pichetto: “In Italia riserve ingenti di petrolio, non ci sono enormi preoccupazioni” Video news Video News Mediobanca: 80 anni di sostegno a economia e imprese del Paese Video News ‘Italia in transizione’, l’ambientalismo realista di FareAmbiente Video News Pichetto: “In Italia riserve ingenti di petrolio, non ci sono enormi preoccupazioni”