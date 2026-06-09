Tumori: Bonifacino (IncontraDonna), ‘investire in prevenzione su fattori di rischio e genetica’

“Servono decreti attuativi e un investimento maggiore sulla genetica e sulla prevenzione personalizzata. Importante continuare, insieme alle associazioni e ai territori, per una sanità più equa e realmente operativa”. Lo ha detto Adriana Bonifacino, fondatrice di Fondazione IncontraDonna, alla presentazione del Manifesto della Fondazione “Un impegno per la salute” 2025-2027” presso la Fondazione Roma.