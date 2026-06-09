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Tumori: Botticelli (IncontraDonna), ‘reti e collaborazione per cure oncologiche più vicine a casa’

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“La collaborazione con le istituzioni ha già prodotto cambiamenti importanti per garantire eguali diritti e pari accesso alle cure. Dobbiamo costruire una rete reale tra professionisti e strutture perché le pazienti devono poter accedere alle migliori terapie ed essere curate il più vicino possibile a casa.” Così Andrea Botticelli, membro del CdA di Fondazione IncontraDonna e responsabile della Breast Unit del policlinico Umberto I di Roma intervenendo alla presentazione degli obiettivi raggiunti nel primo anno dal lancio del Manifesto di Fondazione IncontraDonna “Un impegno per la salute 2025-2027”.

© Riproduzione riservata

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