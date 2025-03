Tumori, da Silva (Gilead): “In Italia 2mila donne trattate con sacituzumab govitecan”

(Adnkronos) – “Tre anni fa siamo entrati nell’area dell’oncologia solida e con un innovativo farmaco-anticorpo coniugato” sacituzumab govitecan “abbiamo già aiutato a trattare circa 2 mila donne in Italia con tumore al seno metastatico triplo negativo (mTnbc). Oggi celebriamo due traguardi: la nuova indicazione del farmaco per il tumore al seno metastatico Hr positivo, che in Italia colpisce circa 6-8 mila donne ogni anno, e l’estensione dell’indicazione” in seconda linea “al tumore al seno triplo negativo, quello più aggressivo”. Così Frederico da Silva, amministratore delegato di Gilead Sciences Italia, all’incontro con la stampa dedicato all’estensione di indicazione del farmaco anticorpo-coniugato nel tumore al seno metastatico Hr+/Her2 e in seconda linea nel triplo negativo.

