Tumori: Mazzotti (Polizia di Stato), ‘impegnati in favore prevenzione cancro seno’

"Il progetto'Care for Caring 2.0' rientra tra le attività di promozione della salute del nostro personale ed ha riscosso grande adesione fra le allievi frequentatrici dei vari corsi di formazione. Dall'analisi dei dati preliminari risulta che, nonostante una su 4 delle colleghe presentasse familiarità per il tumore al seno, la maggior parte di loro non si era mai sottoposta ad una visita senologica e ad un'ecografia al seno. Per questo riteniamo che averle informate e sensibilizzate sia stato estremamente importante e abbia trasferito quanto la cultura della prevenzione sia fondamentale per scongiurare situazioni di malattia oggi in molti casi evitabili o circoscrivibili. Novità dell'edizione di quest'anno è il coinvolgimento delle donne tra i 20 e i 44 anni, segno della volontà di porre sempre maggiore attenzione sulle fasce di popolazione attualmente non incluse nei programmi di screening gratuiti pubblici che ad oggi prevedono controlli mammografici tra i 45 e i 49 anni e tra i 50 e i 74 anni. Le nostre donne poliziotte diventeranno quindi ambasciatrici di prevenzione sul territorio, parlandone con le amiche e le famiglie, in modo da aumentare l'adesione agli screening che che in alcune regioni è bassa". Lo ha detto Mario Mazzotti, dirigente generale medico, referente per la Polizia di Stato di Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione', intervenendo alla presentazione – alla Camera su iniziativa dell'onorevole Annarita Patriarca – dei risultati preliminari della seconda edizione del progetto di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione del tumore al Seno, rivolto alle future agenti di polizia in formazione presso le scuole e gli istituti della Polizia di Stato.