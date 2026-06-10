Tumori: seno, De Grassi (Andos) ‘qualità vita pazienti ancora troppo bassa’

“Dal primo rapporto” Rapporto Andos–Crea Sanità “sono emerse criticità molto rilevanti sulla qualità di vita delle donne operate per tumore della mammella. Il dato più preoccupante riguarda però la qualità della vita, risultata significativamente inferiore rispetto alla media nazionale: nelle donne tra i 18 e i 74 anni il valore medio in Italia è pari a 0,90, mentre tra le donne operate per cancro al seno è emerso un dato di 0,78. Per comprendere le cause di questo divario abbiamo avviato un secondo rapporto, analizzando diversi aspetti attraverso questionari validati a livello internazionale: ansia, depressione, qualità della vita sotto il profilo fisico e psicologico, impatto sul lavoro, relazioni sessuali, genitorialità, rinuncia alla progettazione del futuro e utilizzo dei social network. L’obiettivo è individuare i bisogni ancora insoddisfatti delle pazienti e contribuire a migliorare concretamente il loro percorso di cura e di vita”. Flori De Grassi, presidente nazionale di Andos-Associazione nazionale donne operate al seno, commenta così i risultati del II Rapporto Andos–Crea Sanità ‘Effetti collaterali del cancro alla mammella: qualità di vita’, presentato a Roma.