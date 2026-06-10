27.7 C
Firenze
mercoledì 10 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Tumori: seno, De Grassi (Andos) ‘qualità vita pazienti ancora troppo bassa’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

“Dal primo rapporto” Rapporto Andos–Crea Sanità “sono emerse criticità molto rilevanti sulla qualità di vita delle donne operate per tumore della mammella. Il dato più preoccupante riguarda però la qualità della vita, risultata significativamente inferiore rispetto alla media nazionale: nelle donne tra i 18 e i 74 anni il valore medio in Italia è pari a 0,90, mentre tra le donne operate per cancro al seno è emerso un dato di 0,78. Per comprendere le cause di questo divario abbiamo avviato un secondo rapporto, analizzando diversi aspetti attraverso questionari validati a livello internazionale: ansia, depressione, qualità della vita sotto il profilo fisico e psicologico, impatto sul lavoro, relazioni sessuali, genitorialità, rinuncia alla progettazione del futuro e utilizzo dei social network. L’obiettivo è individuare i bisogni ancora insoddisfatti delle pazienti e contribuire a migliorare concretamente il loro percorso di cura e di vita”. Flori De Grassi, presidente nazionale di Andos-Associazione nazionale donne operate al seno, commenta così i risultati del II Rapporto Andos–Crea Sanità ‘Effetti collaterali del cancro alla mammella: qualità di vita’, presentato a Roma.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
27.7 ° C
28.7 °
25.4 °
42 %
2.7kmh
16 %
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2172)Adnkronos (2017)ultimora (1156)Video Adnkronos (377)ImmediaPress (291)demografica (179)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati