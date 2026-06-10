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Tumori: seno, Di Maio (Aiom) ‘intercettare sintomi spesso sottovalutati’

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REDAZIONE
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“La survey realizzata da Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) e Crea Sanità ci consegna messaggi estremamente preziosi, perché ribadisce l’importanza dei patient reported outcomes (Pro) e della qualità di vita nella gestione delle persone affette da tumore. In particolare, i Pro consentono di evidenziare sintomi che rischiano spesso di essere sottoriportati e, di conseguenza, sottotrattati. Parliamo di sintomi potenzialmente silenti, non immediatamente visibili agli occhi degli sperimentatori negli studi clinici o dei medici nella pratica quotidiana, ma che possono avere un impatto molto rilevante sulla qualità di vita”. Sono le parole di Massimo Di Maio, presidente nazionale Aiom – Associazione italiana oncologia, medica alla presentazione del II Rapporto Andos–Crea Sanità “Effetti collaterali del cancro alla mammella: qualità di vita”, realizzato per approfondire l’impatto della malattia sul lavoro, sul benessere psicologico, sulle relazioni familiari e affettive e sulla qualità di vita percepita. La survey è stata presentata a Roma.

© Riproduzione riservata

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