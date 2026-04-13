Turismo in montagna, il viaggio delle mele Video News 13 Aprile 2026 11:50 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trump contro Leone XIV: “Un debole, è Papa solo grazie a me” Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026, al via la 58esima edizione a Verona Video News Vinitaly 2026: min. Lollobrigida, ‘puntiamo a leadership mondiale con filiere più forti’ Video News Vinitaly 2026: Zoppas (Ice), ‘comparto tiene: nel 2025 export cresciuto del 3,5%’ Video News Vinitaly 2026: Bricolo (Veronafiere), ‘grande edizione: presenti 4mila aziende su 100mila mq Video News Prevenzione: Bonaccorsi (Municipio I), ‘Con sport e informazione si rafforza la prevenzione e si Video News Prevenzione: Crea (Regione Lazio), ‘Sport e stili di vita chiave, la Regione Lazio rafforza Video News Bicinrosa 2026, a Roma la pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno Video News Prevenzione: Altomare (Ucbm), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della diagnosi precoce’ Video News Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo Video News Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni Carica altri Firenze cielo sereno enter location 19.4 ° C 20.1 ° 18.2 ° 62 % 4kmh 0 % Lun 19 ° Mar 17 ° Mer 19 ° Gio 25 ° Ven 24 ° Ultimi articoli Lavoro TheFork: tra recensioni e passaparola ecco come gli italiani scelgono il ristorante Primo Piano Trump contro Papa Leone, vescovi toscani: “Vicini al Santo Padre, voce insostituibile per la pace” Lavoro Come tutelare il made in Italy? Ecco la risposta di 5 imprenditori italiani Euro Zoom Usa-Iran, negoziati falliti: Trump ordina il blocco navale, Stretto di Hormuz di nuovo chiuso Tecnologia Spari contro la casa del CEO di OpenAI: nuovo attacco a Sam Altman SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trump contro Leone XIV: “Un debole, è Papa solo grazie a me” Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026, al via la 58esima edizione a Verona Video news Video News Trump contro Leone XIV: “Un debole, è Papa solo grazie a me” Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026, al via la 58esima edizione a Verona