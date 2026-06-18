Ucraina colpisce la raffineria di Mosca, l’attacco con droni Video News 18 Giugno 2026 05:42 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Iran-Usa alla cena di Versailles. Macron: “Bravo” – Video Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Video News Ue: Ceccardi (Lega), ‘Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi’ Video News Learning Forum 2026: la voce delle persone al centro dell’apprendimento Video News Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): “Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di Video News Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): “Cultura del benessere come leva strategica aziendale” Video News Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Energia: Monti (Edison), ‘valutare il nucleare senza approccio ideologico’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 18.9 ° C 19.4 ° 18.4 ° 54 % 0.8kmh 0 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 40 ° Ultimi articoli Primo Piano Jeans di un noto marchio italiano in un negozio di abbigliamento, ma erano rubati: scatta il sequestro Primo Piano Rapina nella villa dell’imprenditrice Daniela Fargion: commando via con 600mila euro di bottino Tecnologia Pokémon Champions al debutto gratis su mobile e Nintendo Switch 2 Tecnologia Dreame al primo posto nelle vendite globali di robot aspirapolvere Tecnologia Yann LeCun: la sovranità sull’IA è una questione di sicurezza nazionale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video news Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…”