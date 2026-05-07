Ue, Cavedagna (FdI): “L’Europa deve passare da mero regolatore a scudo della nostra industria” Video News 7 Maggio 2026 09:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ep. 3 – Italia da custodire, con Francesco Giubilei Video News Agroalimentare, Bonaccini (Pd): “Con tagli alla PAC “si rischia di rovinare patrimonio che non ha Video News Tecnologia: BTicino presenta Casa+ per l’abitazione smart Video News Sanità: presentato in Senato il ‘Consensus Paper sulla sanità partecipata’ di Altems e Ucb Video News Ue, Razza (FdI) su direttive sul tabacco: “Richiedere un approccio scientifico, no ideologico” Video News Tori Amos strega Milano, standing ovation già all’ingresso nell’unica data italiana Video News De Luca (Aises): “Premio SPES a Zampetti, figura che incarna valori della Repubblica” Video News Forum Comunicazione 2026: ‘Tone of Voice’ al centro della XIX edizione Video News Università, Boccardelli (Luiss): “Nuovo corso con professionisti ed esperti in area Video News Università, Freni (Mef): “Riforma Tuf impone didattica universitaria di metodo” Video News Università, Police (Luiss): “Orientare approccio accademico a gestione concreta della conoscenza” Video News Università, Severino (Luiss): “Nostri corsi radicati nella città della finanza” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 19 ° C 20.2 ° 17.8 ° 56 % 0.9kmh 40 % Gio 22 ° Ven 23 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Demografica Madri a perdere: è la child penalty, bellezza! Sport nazionale ‘Trofeo Ring due mari’, ancora oro per le ‘gemelle del gong’ Milani e Turrin Primo Piano In fiamme un deposito di foraggio: paura nella Piana di Lucca Fisco Parte l’invio del 730, nuova scadenza per la rottamazione: gli appuntamenti con il Fisco di maggio 2026 Ambiente ed Energia Circular Economy Act, il dossier entra nella fase politica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ep. 3 – Italia da custodire, con Francesco Giubilei Video News Agroalimentare, Bonaccini (Pd): “Con tagli alla PAC “si rischia di rovinare patrimonio che non ha Video News Tecnologia: BTicino presenta Casa+ per l’abitazione smart Video news Video News Ep. 3 – Italia da custodire, con Francesco Giubilei Video News Agroalimentare, Bonaccini (Pd): “Con tagli alla PAC “si rischia di rovinare patrimonio che non ha Video News Tecnologia: BTicino presenta Casa+ per l’abitazione smart