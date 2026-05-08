Ue: Nardella (Pd), “L’agricoltura è l’economia più vecchia che può fare le cose più nuove” Video News 8 Maggio 2026 15:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video News A Milano I edizione Metodo Merenda Business Awards 2026 dedicato alle Pmi Video News Agricoltura: Laureti (Pd), “L’Europa è il primo esportatore mondiale sul settore agroalimentare” Video News Fiocchi (FdI), “No contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in Ue e Italia” Video News Ue: Fidanza (FdI), “Spingere per neutralità tecnologica e decarbonizzazione automotive” Video News Imprese: Tacchella (Carrera Jeans), ‘imprenditori siano coerenti, pazienti e ottimisti’ Video News Imprese: Lolla (Banca Mediolanum), ‘formazione e crescita interna essenziali per affrontare sfide Video News Imprese: Fago (Il Salvagente), ‘risultati importanti grazie a metodo Merenda’ Video News Tumori ovaio, Campanella (Abrcadabra) ‘prevenzione genetica e terapie target possono cambiare Video News Imprese: Russo (Vanda), ‘concetti del metodo Merenda ci rispecchiano’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.1 ° C 21.8 ° 19.9 ° 59 % 4kmh 0 % Ven 20 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 23 ° Mar 22 ° Ultimi articoli Lavoro Oroarezzo 2026, apre domani la 45ma edizione Lavoro Asiago Dop, nel 2025 crescono produzione, quotazioni e consumi Primo Piano Il capolavoro del barocco senese torna a casa: restituito a Sovicille il dipinto di Domenico Manetti Demografica Non regalatele un mazzo di fiori Cronaca Respinta dal Tar la richiesta di sospensiva sul blocco ai monopattini sharing del Comune di Firenze SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico” Video news Video News Automotive: Tovaglieri (Lega), “Neutralità di oggi solo facciata, spingono per elettrificazione” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Ue: Razza (FdI), Su direttiva sul tabacco “richiedere un approccio scientifico, non ideologico”