Ue: Pedullà (M5S), “Il Made in Europe è la direzione da perseguire” Video News 8 Maggio 2026 08:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Melania e Trump, “il leader empatico”: le risate del pubblico alla Casa Bianca Video News Caos calcolato: perché in Romania tornerà una coalizione pro-Ue Video News Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business Video News Tirillò (Asi): “Maratona bullismo centrale per indicare strada da percorrere” Video News Massaccesi: “Maratona bullismo 2026, tutti insieme per fare la differenza” Video News Salute: Uboldi (Opella), ‘in gestione del mal di pancia farmacisti partner strategici’ Video News Salute: Carosio (Sifac), ‘farmacista alleato in gestione autonoma del mal di pancia’ Video News Salute: Giua (Sifac), ‘protocolli condivisi aiutano farmacisti a riconoscere i mal di pancia’ Video News Industria: Fiocchi (FdI), “Non contrario ad investimenti esteri, ma produzione deve rimanere in Video News Tovaglieri (Lega): “Inaccettabili i tagli della Pac. Lo stipendio degli agricoltori va supportato” Video News Agricoltura: Stancanelli (Lega), “Allargare a Ucraina significa massacrare il settore europeo” Video News Acqua: Falcone (Gruppo Cap), ‘+19% di investimenti rispetto al 2024’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 17.6 ° C 19.3 ° 13.9 ° 73 % 3kmh 100 % Ven 19 ° Sab 25 ° Dom 16 ° Lun 22 ° Mar 22 ° Ultimi articoli Lavoro La Mozzarella di Bufala Campana Dop torna in tv, nuovo spot con Serena Autieri Motori Dalle Bentley Reali alla Range Rover di Carlo III Cultura ed Eventi ‘Non basta un’idea, come si costruisce una mostra’, talk alla Gamc di Viareggio Primo Piano In scooter contro un’auto: muore a 61 anni Sport Savino Del Bene Scandicci, anche Ruddins ai saluti: addio dopo tre stagioni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Melania e Trump, “il leader empatico”: le risate del pubblico alla Casa Bianca Video News Caos calcolato: perché in Romania tornerà una coalizione pro-Ue Video News Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business Video news Video News Melania e Trump, “il leader empatico”: le risate del pubblico alla Casa Bianca Video News Caos calcolato: perché in Romania tornerà una coalizione pro-Ue Video News Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business