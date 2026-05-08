Ue: Ventola (FdI), “È una nostra responsabilità se cittadino non conosce ciò che succede in Europa” Video News 8 Maggio 2026 10:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rassegna stampa estera del 8 maggio 2026 Video News Un Manifesto per il Ssn presente e futuro Video News John Ternus, chi è il nuovo Ceo di Apple nell’era dell’IA Video News Manageritalia: il terziario vale il 58% dell’economia italiana, ma restano ritardi su digitale e Video News Falcone, “L’Ue deve dimostrare autorevolezza e visione comune per stare al passo dei competitor” Video News Melania e Trump, “il leader empatico”: le risate del pubblico alla Casa Bianca Video News Ue: Pedullà (M5S), “Il Made in Europe è la direzione da perseguire” Video News Caos calcolato: perché in Romania tornerà una coalizione pro-Ue Video News Acqua: bilancio 2025 Gruppo Cap, investimenti record e nuovi business Video News Tirillò (Asi): “Maratona bullismo centrale per indicare strada da percorrere” Video News Massaccesi: “Maratona bullismo 2026, tutti insieme per fare la differenza” Video News Salute: Uboldi (Opella), ‘in gestione del mal di pancia farmacisti partner strategici’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 21.3 ° C 21.8 ° 20.4 ° 51 % 6.2kmh 0 % Ven 21 ° Sab 25 ° Dom 16 ° Lun 22 ° Mar 22 ° Ultimi articoli Euro Zoom Perché si festeggia la Giornata dell’Europa: dal 9 maggio 1950 all’Ue di oggi Tecnologia Istinto o ragione? La scoperta scioccante su come prendiamo davvero le decisioni Demografica Colf e badanti, ne serviranno oltre 2,2 milioni entro il 2029 Primo Piano Calenzano, Andrea Piccardi muore in moto a 27 anni Economia Estate a rischio: Ryanair valuta possibili tagli ai voli, ecco quali SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rassegna stampa estera del 8 maggio 2026 Video News Un Manifesto per il Ssn presente e futuro Video News John Ternus, chi è il nuovo Ceo di Apple nell’era dell’IA Video news Video News Rassegna stampa estera del 8 maggio 2026 Video News Un Manifesto per il Ssn presente e futuro Video News John Ternus, chi è il nuovo Ceo di Apple nell’era dell’IA