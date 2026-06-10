Unione Europea: Casini (Commissione europea), ‘ I fondi Ue si misurano nelle storie dei cittadini e

“Dietro ogni fondo europeo ci sono opportunità reali, percorsi professionali, imprese che crescono e comunità che si sviluppano; le storie da raccontare sono davvero tante. I fondi europei finanziano una quantità enorme di attività in Europa e in Italia” ha detto Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, durante il lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea, sul Bilancio Europeo – “Più forti insieme” presso “Europa Experience – David Sassoli” a Roma.