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Unione Europea: Edoardo ( Argotec), ‘I fondi europei spingono l’aerospazio e il monitoraggio del

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“I fondi europei hanno rappresentato una grande spinta per la nostra azienda, hanno permesso la realizzazione del progetto Iride, in particolare EO, una costellazione di satelliti che monitora il territorio italiano attraverso l’acquisizione di immagini utili al controllo delle coste, alla gestione delle calamità e al monitoraggio ambientale”. Così Edoardo Bruno, giovane ingegnere spaziale beneficiario dei fondi e flight operations engineer di Argotec, azienda spaziale di Torino, durante il lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea “Più forti insieme”, dedicata al Bilancio Ue, avvenuto a Roma.

© Riproduzione riservata

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