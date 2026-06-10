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Unione Europea: Sara (Caresà), ‘Servono più sostegni ai piccoli produttori agroecologici locali’

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“Le fattorie sociali sono esempio concreto di come i fondi europei possano tradursi in inclusione lavorativa, sostenibilità ambientale e sviluppo dei territori. I contributi europei hanno dato un sostegno al nostro percorso, permettendoci di realizzare un ambiente agricolo inclusivo a servizio del territorio”. Ha detto Sara Tognato, fondatrice della Cooperativa Sociale Agricola Caresà, beneficiaria dei fondi, durante il lancio a Roma della campagna di comunicazione della Commissione europea, “Più forti insieme”, dedicata al Bilancio europeo.

© Riproduzione riservata

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