“Non si può pretendere di fare più cose con le stesse risorse del passato o mantenere gli stessi obiettivi con meno fondi, per questo il Parlamento europeo sostiene la necessità di un bilancio adeguato alle ambizioni dell’Unione”. Queste le parole di Fabrizio Spada, responsabile delle relazioni istituzionali del Parlamento europeo in Italia, in occasione del lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea “Più forti insieme” a Roma.
Unione Europea: Spada (Parlamento europeo), ‘Parlamento europeo spinge per più risorse su difesa,
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