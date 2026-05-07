Università, Police (Luiss): “Orientare approccio accademico a gestione concreta della conoscenza” Video News 7 Maggio 2026 08:18 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News De Luca (Aises): “Premio SPES a Zampetti, figura che incarna valori della Repubblica” Video News Forum Comunicazione 2026: ‘Tone of Voice’ al centro della XIX edizione Video News Università, Boccardelli (Luiss): “Nuovo corso con professionisti ed esperti in area Video News Università, Freni (Mef): “Riforma Tuf impone didattica universitaria di metodo” Video News Università, Severino (Luiss): “Nostri corsi radicati nella città della finanza” Video News Sanità, Corazza (Apiafco): “Associazioni possono interloquire alla pari con le istituzioni” Video News Sanità, Chinni (Ucb): “Innovazione ha cambiato storia delle malattie” Video News Sanità, Tonolo (Anmar): “Associazione pazienti: far emergere criticità reali” Video News Agricoltura: a Roma lo studio Nomisma per Assofertilizzanti sull’impatto dell’urea nell’agricoltura Video News Salus tv n° 18 del 6 maggio 2026 Video News Salute: al via ‘Capire la pancia’, il progetto di Sifac e Opella dedicato ai farmacisti Video News Tregue violate, Pussy Riot e attacchi contro gli asili ucraini – Notizie dall’Ucraina, Adnkronos Carica altri Firenze poche nuvole enter location 15.6 ° C 16.5 ° 13.2 ° 81 % 0.5kmh 20 % Gio 21 ° Ven 23 ° Sab 25 ° Dom 17 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Sport nazionale ‘Trofeo Ring due mari’, ancora oro per le ‘gemelle del gong’ Milani e Turrin Primo Piano In fiamme un deposito di foraggio: paura nella Piana di Lucca Fisco Parte l’invio del 730, nuova scadenza per la rottamazione: gli appuntamenti con il Fisco di maggio 2026 Ambiente ed Energia Circular Economy Act, il dossier entra nella fase politica Primo Piano Dopo l’incendio e i temporali Asciano torna alla normalità: a casa gli ultimi evacuati SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News De Luca (Aises): “Premio SPES a Zampetti, figura che incarna valori della Repubblica” Video News Forum Comunicazione 2026: ‘Tone of Voice’ al centro della XIX edizione Video News Università, Boccardelli (Luiss): “Nuovo corso con professionisti ed esperti in area Video news Video News De Luca (Aises): “Premio SPES a Zampetti, figura che incarna valori della Repubblica” Video News Forum Comunicazione 2026: ‘Tone of Voice’ al centro della XIX edizione Video News Università, Boccardelli (Luiss): “Nuovo corso con professionisti ed esperti in area