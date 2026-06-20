Vertice Meloni-Macron il 25 giugno all’Eliseo Video News 20 Giugno 2026 09:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Carica altri Firenze cielo sereno enter location 28.7 ° C 29.3 ° 28.4 ° 48 % 0.5kmh 0 % Sab 35 ° Dom 36 ° Lun 39 ° Mar 38 ° Mer 40 ° Ultimi articoli Ambiente ed Energia Oscar Italiano del Cicloturismo 2026, vince l’Umbria con la ciclovia del Trasimeno Economia Un ‘braccetto’ fra l’Autopalio e l’area geotermica della Val di Cecina: fondi per il progetto di fattibilità Salute e Benessere Medici e ingegneri clinici trasformano vetrini in dati condivisi, Aou Sant’Andrea Roma apripista Salute e Benessere Abbronzatura sicura, i consigli dell’esperto dai nei ai tatuaggi, fino alla vitiligine e alla depilazione Finanza Enel, tra i titoli più apprezzati dalle banche d’investimento c’è il gruppo guidato da Flavio Cattaneo: target price oltre i 10 euro. E Intesa... SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video news Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026