Vinitaly 2026, al via la 58esima edizione a Verona Video News 13 Aprile 2026 08:26 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026: min. Lollobrigida, ‘puntiamo a leadership mondiale con filiere più forti’ Video News Vinitaly 2026: Zoppas (Ice), ‘comparto tiene: nel 2025 export cresciuto del 3,5%’ Video News Vinitaly 2026: Bricolo (Veronafiere), ‘grande edizione: presenti 4mila aziende su 100mila mq Video News Prevenzione: Bonaccorsi (Municipio I), ‘Con sport e informazione si rafforza la prevenzione e si Video News Prevenzione: Crea (Regione Lazio), ‘Sport e stili di vita chiave, la Regione Lazio rafforza Video News Bicinrosa 2026, a Roma la pedalata solidale per la prevenzione del tumore al seno Video News Prevenzione: Altomare (Ucbm), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della diagnosi precoce’ Video News Arredamento, in Italia aziende solide: default sotto controllo Video News Italia tra paesi più longevi, speranza di vita quasi 84 anni Video News Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato ferite in festa, sogno di aprire una scuola di canto” Video News Ungheria al bivio: come finisce l’era Orbán? Carica altri Firenze poche nuvole enter location 16.4 ° C 17.3 ° 15.2 ° 62 % 2.6kmh 20 % Lun 17 ° Mar 17 ° Mer 19 ° Gio 25 ° Ven 24 ° Ultimi articoli Cronaca Incidente a Calcinaia: i pompieri tagliano le lamiere per estrarre un automobilista ferito Economia Quanto costa alimentarsi in modo sostenibile in Italia? L’indagine svela i rincari da Nord a Sud Primo Piano Grave incidente nella notte a Villafranca in Lunigiana: auto si ribalta, interviene l’elisoccorso Pegaso Tecnologia INAF protagonista dei festival scientifici 2026 Economia Verso il marchio Igp: a Montepulciano la spinta decisiva per l’Aglione della Valdichiana SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026: min. Lollobrigida, ‘puntiamo a leadership mondiale con filiere più forti’ Video News Vinitaly 2026: Zoppas (Ice), ‘comparto tiene: nel 2025 export cresciuto del 3,5%’ Video news Video News Prevenzione: Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico), ‘Bicinrosa ricorda l’importanza della Video News Vinitaly 2026: min. Lollobrigida, ‘puntiamo a leadership mondiale con filiere più forti’ Video News Vinitaly 2026: Zoppas (Ice), ‘comparto tiene: nel 2025 export cresciuto del 3,5%’