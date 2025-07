Guardia di Finanza, stop ai controlli non motivati: l’emendamento è nel decreto fiscale

ROMA – Il Parlamento sta per approvare un emendamento al decreto fiscale, proposto da Vito De Palma (Forza Italia), che segnerebbe una svolta nei controlli fiscali: d’ora in avanti, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate potranno effettuare ispezioni in aziende o studi professionali solo se espressamente motivate.

In entrambi gli atti – l’autorizzazione all’accesso e il verbale ispettivo – dovranno essere indicate con chiarezza le circostanze che ne giustificano l’esecuzione. La novità, ancora in discussione in Commissione finanze, arriva in risposta alla condanna subita dall’Italia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per aver autorizzato controlli “a sorpresa” senza motivazioni adeguate, giudicati lesivi delle garanzie procedurali dei cittadini.