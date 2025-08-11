35.5 C
Firenze
lunedì 11 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Il mistero Cavalli: eredi pronti, ma l’eredità resta in bilico

La successione dello stilistai resta un enigma: tra villa, yacht, liquidi e debiti. I sette aventi diritto accettano con beneficio d’inventario

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Fonte IG / @robertocavalli
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – A più di un anno dalla scomparsa di Roberto Cavalli, la gestione della sua eredità rimane un tema delicato e complesso. Il celebre stilista fiorentino lascia dietro di sé un patrimonio imponente, composto da immobili di pregio, terreni, attività legate alla moda e beni di lusso come il celebre yacht Freedom.

Gli eredi, ovvero i sei figli e la compagna Sandra Nilsson, hanno scelto di accettare il lascito con la formula del beneficio d’inventario, una procedura che permette di tutelarsi da eventuali passività, rispondendo ai debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. Una decisione prudente, utile soprattutto quando non è chiara l’entità delle passività accumulate.

Nei prossimi mesi si attendono verifiche e stime definitive: i creditori hanno tempo fino all’autunno per far valere eventuali richieste. Solo allora sarà chiaro quanto del patrimonio resterà nelle mani degli eredi.

Nonostante l’incertezza, la famiglia si mostra compatta, pronta a gestire insieme l’eredità e a preservare il nome di Cavalli, icona indiscussa dello stile italiano nel mondo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
35.5 ° C
36.1 °
33.5 °
37 %
3.1kmh
0 %
Lun
34 °
Mar
39 °
Mer
40 °
Gio
38 °
Ven
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (14)Pisa Sporting Club (12)vigili del fuoco (11)amichevole (10)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati