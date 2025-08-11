Il mistero Cavalli: eredi pronti, ma l’eredità resta in bilico

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – A più di un anno dalla scomparsa di Roberto Cavalli, la gestione della sua eredità rimane un tema delicato e complesso. Il celebre stilista fiorentino lascia dietro di sé un patrimonio imponente, composto da immobili di pregio, terreni, attività legate alla moda e beni di lusso come il celebre yacht Freedom.

Gli eredi, ovvero i sei figli e la compagna Sandra Nilsson, hanno scelto di accettare il lascito con la formula del beneficio d’inventario, una procedura che permette di tutelarsi da eventuali passività, rispondendo ai debiti solo nei limiti del valore dei beni ricevuti. Una decisione prudente, utile soprattutto quando non è chiara l’entità delle passività accumulate.

Nei prossimi mesi si attendono verifiche e stime definitive: i creditori hanno tempo fino all’autunno per far valere eventuali richieste. Solo allora sarà chiaro quanto del patrimonio resterà nelle mani degli eredi.

Nonostante l’incertezza, la famiglia si mostra compatta, pronta a gestire insieme l’eredità e a preservare il nome di Cavalli, icona indiscussa dello stile italiano nel mondo.