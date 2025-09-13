25.7 C
Sporco diffuso nel locale, Nas e Asl ne dispongono la chiusura

Durante l'ispezione sono state riscontrate gravi violazioni: elevate sanzioni e ammende per un totale di oltre 7mila euro

Cronaca
REDAZIONE
Sporco e insetti in cucina e nei bagni: multa e sigilli a un bar di Livorno
(foto carabinieri)
PISA – I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) di Livorno, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e ai militari dell’Arma territoriale, hanno condotto un’operazione mirata al contrasto delle illegalità nel settore giuslavoristico e della sicurezza alimentare.

L’intervento, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 10 settembre a Pisa, ha portato alla denuncia del legale rappresentante di un’attività commerciale nel centro della città.

Durante l’ispezione, sono state riscontrate gravi violazioni che hanno portato alla chiusura immediata del locale e alla sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tale provvedimento è stato preso a causa di gravi inadeguatezze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di sporco diffuso in tutti gli ambienti, come confermato anche dal personale del Dipartimento di prevenzione e igiene pubblica dell’Asl Toscana Nord Ovest.

Inoltre, sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di oltre 7mila euro. In particolare, le violazioni riguardano la mancata adozione di misure necessarie a tutelare i lavoratori dai rischi elettrici, per le quali sono state comminate ammende per 4mila euro, e il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare, che ha comportato sanzioni per oltre 3mila euro.

© Riproduzione riservata

