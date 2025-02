Biennale del mare e dell’acqua a Livorno, sindaco Salvetti: “Interesse senza precedenti sulla nostra città”

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La prima biennale del mare e dell’acqua sta prendendo forma. Si tratta, sottolinea il Comune di Livorno guidato dal sindaco Luca Salvetti. di un grande evento di valore e spessore internazionale, che si terrà a Livorno dal 14 al 17 maggio in cui si parlerà di ambiente, blu economy, ricerca e cultura, sostenuto dall’Unione Europea, dal Comitato delle Regioni, dal Ministero politiche del mare, dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Toscana.

I luoghi della Biennale del mare e dell’acqua saranno: dall’Accademia Navale al faro attraverso lo spazio di San Jacopo, Bagni Pancaldi con il centro congressi, la Terrazza Mascagni luogo di eventi e cultura, l’Acquario spazio scientifico e didattico, gli stabilimenti balneari Tirreno e Nettuno per la parte sportiva, lo Scoglio della Regina come centro di ricerca ed eccellenza e la grande area produttiva di Azimut Benetti. All’interno l’expo realizzato negli Hangar Creativi e l’area museale di Villa Mimbelli tra Giovanni Fattori e Hugo Pratt (ai Granai di Villa Mimbelli dal 14 al 22 maggio). Un grande villaggio sul mare per parlare di ambiente, economia, cultura e tanto altro.

Sindaco Luca Salvetti: “Il legame con il mare è un tratto essenziale del dna della nostra città e l’acqua è elemento che storicamente caratterizza la vita dei livornesi tra fossi, grandi cisterne e acquedotti storici. È per questo che la Biennale che stiamo per proporre a Livorno ha un appeal unico e sembra richiamare un interesse senza precedenti sulla nostra città. Quattro giorni con centinaia di appuntamenti che richiameranno migliaia di persone. Una grande novità che punta a fare di Livorno lo scenario ideale per parlare di questioni, temi e prospettive di grande attualità e capaci di influire sulla vita di intere comunità”.