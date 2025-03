Getting your Trinity Audio player ready...

CAPOLIVERI – Abusivismo edilizio all’Isola d’Elba, nei guai in nove.

I carabinieri forestali del Nucleo parco di Portoferraio, al termine di accertamenti ed indagini a Capoliveri, hanno denunciato cinque persone, ritenute a vario titolo responsabili di presunti abusi edilizi.

In particolare, i militari hanno accertato che le opere cementizie erano state eseguite a seguito di rilascio di più titoli edilizi e paesaggistici che si sono succeduti nel tempo. Ma, a seguito di approfondimenti d’indagine, sono emerse difformità in quanto le opere edilizie non sono state ritenute rispondenti, in termini di volumetria, a quelle condonate e non conformi alle previsioni urbanistiche, con relativo sequestro d’iniziativa sia dei volumi condonati che delle opere in fase di realizzazione.

I sequestri preventivi e probatori sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. Risultano indagati i proprietari dell’area dove insistono le opere, i tecnici incaricati e personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Capoliveri.

Una seconda attività d’indagine ha riguardato l’edificazione di un volume a seguito del rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un garage seminterrato ai sensi della Legge Tonioli, a servizio dell’abitazione principale.

L’attività d’indagine ha portato alla contestazione delle opere edilizie in quanto ritenute in totale difformità rispetto a quanto autorizzato sia in termini di volumetria (più del doppio di quella autorizzata), sia in termini di destinazione d’uso, risultate non conformi alle previsioni urbanistiche, con relativo sequestro probatorio. In questo caso sono state indagate 4 persone, tra comproprietari dell’area dove insistono le opere, il tecnico progettista incaricato ed il titolare dell’impresa costruttrice.