All’Elba quattro giorni di eventi per i 211 anni dall’arrivo di Napoleone

PORTOFERRAIO – Le Rotte Mediterranee di Napoleone: quattro giorni di incontri, trekking, degustazioni, proiezioni, rievocazioni e incontri di gusto, dal 2 al 5 maggio in occasione del 211esimo anniversario dell’arrivo di Napoleone all’Elba.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Portoferraio in collaborazione con la Gestione associata del turismo, Fondazione Isola d’Elba, Unione giuristi della vite e del vino, Federazione europea delle città napoleoniche ed Iter Vitis – Itinerario europeo dei vitigni.

Fra gli eventi più significativi le due giornate al Teatro dei Vigilanti di Portoferraio il 3 e 4 maggio. La mattinata di sabato 3 sarà dedicata al tema della Tutela della qualità del patrimonio vitivinicolo: dal Privilegio dell’Imperatore per i vini elbani al regolamento (UE) 2024/1143. Il giorno successivo, la mattina del 4 maggio, diverse città toscane, italiane ed europee si confronteranno sul tema Portoferraio e Destination Napoleon, itinerario culturale del Consiglio d’Europa: esperienze ed opportunità per un turismo culturale sostenibile, per valorizzare l’importante patrimonio napoleonico come base di una offerta culturale e turistica sostenibile e integrata.

Nelle due giornate saranno presenti nomi di spicco di livello nazionale e internazionale, con gli interventi, tra gli altri, di Vincent Chauvet e Charles Bonaparte, Presidente e Presidente onorario della Federazione europea città napoleoniche, Barbara Toce di Fecn, dei professori Luigi Mascilli Migliorini e Angelino Carta, del direttore dei musei napoleonici Andrea Camilli, di Gloria Peria e Beppe Battaglini, di Gelasio Gaetani D’Aragona Lovatelli. Per la Regione sarà presente il dottor Gennaro Giliberti e il vicepresidente del consiglio regionale Marco Landi. Per Anci Toscana parteciperanno Marina Lauri e Sonia Pallai, Francesco Tapinassi per Toscana Promozione e Daniela Mugnai per Vetrina Toscana. Numerosi i rappresentanti di Ugivi a partire da Paolo Veronesi e Marco Giuri e dalla dottoressa Mariangela Marrangoni, organizzatrice dell’evento, che modererà una delle tavole rotonde. Patrizia Lupi, organizzatrice dell’evento per la Fondazione Isola d’Elba, modererà invece la tavola rotonda dedicata al patrimonio enogastronomico elbano al quale parteciperanno Rossana Galletti e Alvaro Claudi per l’Aic Delegazione Elba, Antonio Arrighi e Gianrico Fabbri di Slow Food Toscana. Numerosi anche i sindaci in rappresentanza delle città aderenti a Fecn fra le quali Lucca, Signa, La Maddalena, Autun in Francia e Ierapetra a Creta che parteciperanno alla tavola rotonda moderata da Eleonora Berti, organizzatrice dell’evento per Fecn. A portare i saluti degli enti elbani i sindaci Nocentini e Montagna, la consigliera Uela Padroni che ha curato l’evento per il Comune di Portoferraio, oltre al presidente ed al vicepresidente della Fondazione Isola d’Elba Marco Mantovani e Paolo Di Tursi.

Durante la due giorni si svolgeranno eventi collaterali come il trekking urbano, con la guida di Paolo Fiorillo e Antonio Braschi della Petit Armèe, e la proiezione dei film L’esilio dell’Aquila di Stefano Muti e Napoleon di Ridley Scott. Sarà possibile scoprire il patrimonio napoleonico di Portoferraio partecipando al trekking urbano sulle tracce di Napoleone, mentre i Comuni elbani parteciperanno ad un tavolo di lavoro coordinato dalla Federazione Europea delle Città Napoleoniche. Il 5 maggio si svolgerà la messa in suffragio dell’Imperatore presso la Chiesa della Misericordia grazie alla collaborazione della Confraternita. Alle varie fasi hanno collaborato l’Associazione culturale Historiae e la Petit Armèe. Dalla Palazzina dei Mulini sarà registrata la trasmissione televisiva la Pisaniana L’Elba Napoleone ed il turismo culturale Coproduzione Circolo Culturale F.Mazzei e tv 50 Canale.

Grazie alla collaborazione con alcuni viticoltori – Azienda Agricola Acquabona dell’omonima località a Portoferraio, azienda Agricola Le Sughere di Montefico a Rio, azienda agricola Arrighi di Porto Azzurro – saranno possibili degustazioni delle produzioni vitivinicole elbane. Il due maggio, grazie alla disponibilità del Golf Club Acquabona e della Tenuta Agricola Acquabona, gli organizzatori, i relatori e i soci di Iter Vitis, Ugivi e Fecn, potranno sperimentare una prova di golf e degustare i prodotti di una delle aziende storiche dell’isola.

Nelle giornate del 3 e 4 maggio il buffet per i partecipanti sarà organizzato al chiostro della De Laugier e al Teatro Bistro a Portoferraio, mentre la sera del 3 maggio, alle 20,30, è prevista una cena a tema, A tavola con l’Imperatore, curata da Michele Nardi e Alvaro Claudi, presso la Galleria Demidoff della Villa San Martino.

Tutti potranno partecipare alla cena, che ha un costo di 60 euro a persona, prenotando in anticipo scrivendo a fondazioneisoladelba@gmail.com, fino ad esaurimento posti.

Molte delle attività in calendario saranno possibili grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Historiae e al gruppo di rievocazione Petite Armèe e grazie all’apertura straordinaria dei Musei nazionali delle residenze napoleoniche di Portoferraio, per cui è doveroso un ringraziamento al personale e al professor Camilli.