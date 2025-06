Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Gariglio si presenta: “Mandato in continuità con Guerrieri”

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Primo atto ufficiale, con lo staff al completo, per il nuovo commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio.

Nel suo secondo giorno di attività a Palazzo Rosciano, l’avvocato torinese ha subito voluto mandare un messaggio chiaro: “Assumo questo incarico istituzionale con senso di responsabilità e spirito di servizi. Al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al viceministro Edoardo Rixi vanno i miei doverosi ringraziamenti per aver proposto la mia candidatura alle commissioni parlamentari competenti. Ora ci metteremo al lavoro per rafforzare il ruolo strategico di questa Autorità di sistema portuale. Lo spirito di squadra sarà un elemento imprescindibile ai fini del raggiungimento degli obiettivi che l’nte si è prefissato di raggiungere e sarà mio dovere operare perché l’ambiente lavorativo sia sempre più collaborativo e positivo”.

Gariglio ha incontrato il suo predecessore, Luciano Guerrieri, con il quale ha avuto un colloquio di diverse ore, e ha riunito nel pomeriggio tutti i dirigenti. Stamani, invece, l’incontro con tutti i dipendenti della sede centrale dell’Adsp, mentre per domani è prevista la sua prima visita ufficiale a Piombino.

Il calendario per i prossimi giorni è fitto di impegni e incontri istituzionali ma la linea che Gariglio intende seguire è già stata tracciata ed è quella di muoversi in linea di continuità con quanto realizzato sino ad oggi dall’amministrazione precedente. “Ci lascia un presidente molto ben voluto e con una solida esperienza alle spalle – ha detto – Sono grato a lui e al segretario generale Matteo Paroli e a tutto il personale dell’Adsp per il lavoro che è stato svolto. Mi trovo ad ereditare una situazione nella quale sono state avviate molte opere infrastrutturali, a cominciare dalla Darsena Europa. Intendo mantenere gli impegni presi dal mio predecessore e portare avanti i lavori perché queste opere di realizzino quanto prima”.

Uno dei primi atti da commissario sarà quello di concludere il percorso per la nomina dei componenti del nuovo comitato di gestione, che è ufficialmente scaduto lo scorso 30 aprile. L’ex numero 1 di Palazzo Rosciano aveva già scritto al governatore della Regione, Eugenio Giani e ai sindaci di Livorno e Piombino, Luca Salvetti e Francesco Ferrari, per intraprendere l’iter. Spetterà al neo commissario portarlo a termine.

Per la partita di nomina del segretario generale i tempi sono invece prematuri: “Mi prenderò del tempo per fare le mie valutazioni – afferma, sottolineando che l’attuale commissario straordinario dell’Adsp di Genova, Matteo Paroli, è ancora segretario generale dell’ente e che lo sarà fintanto che non si sarà sbloccata definitivamente la partita sulle nomine dei presidenti delle port authority – Il regolamento organizzativo attualmente in vigore permette all’Ente di operare anche in assenza di questa figura. La scelta del segretario generale non avverrà in una logica emergenziale ma sarà fatta con ponderazione, prima, però, dovremo aspettare che si insedi il comitato di gestione”.

Sulla vicenda dell’eventuale cambio ai vertici della struttura commissariale della Darsena Europa, oggi presieduta dal commissario straordinario Luciano Guerrieri, che è stato nominato con decreto del 16 aprile 2021, Gariglio ha invece dichiarato che non spetta a lui fare questa scelta. “Mi rimetto alle decisioni che il governo vorrà assumere al riguardo. Noi lavoreremo con chiunque verrà indicato a svolgere questo ruolo, anche perché il decreto di nomina commissariale prevede che il commissario dell’opera possa avvalersi della struttura della autorità di sistema per svolgere i propri compiti. La cosa più importante è che l’opera si realizzi nel tempo più breve possibile”.

Nell’incontro avuto in mattinata con i dipendenti il primo inquilino di Palazzo Rosciano aveva rimarcato la necessità di promuovere una collaborazione leale all’interno dell’ente: “Il Paris Saint German ha vinto la Champions League proprio nell’anno in cui ha perso la sua stella, Kylian Mbappé” aveva dichiarato, aggiungendo che “non abbiamo bisogno di monadi ma di persone che sappiano collaborare”. Anche per questo motivo, Gariglio ha annunciato l’intenzione di valorizzare maggiormente la conferenza dei dirigenti, “per far sì che le scelte intraprese dall’ente siano condivise tra tutti e che non ci siano compartimenti stagni”.

Il nuovo numero uno dell’AdSP ha altresì rimarcato che interpreterà il proprio ruolo nel rispetto del principio della legalità e dell’assoluta terzietà: “Vengo ad assumere un ruolo istituzionale, sarò assolutamente super partes – ha affermato – È un segno positivo che ci siano molti operatori interessati al nostro porto; noi saremo imparziali ed equidistanti nello svolgimento delle nostre funzioni”.

Gariglio ha infine evidenziato che “quella che vengo a guidare è un’eccellenza nel sistema portuale nazionale. C’è tanta carne al fuoco e molti risultati sono stati raggiunti anche grazie all’alto livello di professionalità presente all’interno della struttura. Il mio auspicio è quello di riuscire a far sì che questo ente possa esprimere pienamente tutte le proprie potenzialità”.