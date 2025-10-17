“Avanti Vernacoliere”: il sindaco Salvetti lancia un appello per salvare lo storico giornale satirico

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Dopo l’annuncio della sospensione delle pubblicazioni del Vernacoliere, il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha incontrato il fondatore e direttore Mario Cardinali per discutere del futuro dello storico mensile satirico.

“Volevo capire a fondo – ha spiegato Salvetti – la situazione editoriale e le ragioni di questa scelta. Ripercorrendo la lunga storia del giornale, ci siamo resi conto che una realtà come questa non può chiudere così”.

Dal confronto è nata l’idea di un progetto di rilancio che il sindaco ha definito “Avanti Vernacoliere”, una proposta che punta a coinvolgere la città e i lettori di tutta Italia in un’azione concreta di sostegno.

Tra le ipotesi sul tavolo, la realizzazione di una grande mostra dedicata al Vernacoliere, accompagnata da eventi e iniziative culturali in grado di riaccendere l’attenzione sul valore del giornale e della sua satira. L’obiettivo, spiega Salvetti, è mobilitare la comunità, i lettori affezionati e i nuovi potenziali abbonati, “per dare nuova linfa a un’esperienza unica, simbolo della livornesità e della libertà di pensiero”.

“Da qui a Natale – conclude il sindaco – vogliamo creare le condizioni per assicurare un futuro al Vernacoliere, patrimonio della nostra città e della cultura satirica italiana”.