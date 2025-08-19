23.8 C
Bimba di cinque anni aggredita da un cane: in elisoccorso al Meyer

In vacanza all'Elba dalla Lombardi è stata morsa dal quattro zampe di un familiare: da chiarire l'esatta dinamica dell'episodio

PORTO AZZURRO – Attimi di paura nel pomeriggio di ieri (18 agosto) in un campeggio di Porto Azzurro, all’Isola d’Elba. Una bambina di cinque anni è stata aggredita da un cane di razza Amstaff che l’ha morsa al volto, procurandole gravi ferite.

La piccola, residente con la famiglia a Vimercate (Monza e Brianza) e in vacanza all’Elba, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento in codice giallo con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è stata presa in carico dai medici.

Il cane, secondo le prime informazioni, apparterrebbe a un parente della bambina. Restano da chiarire le circostanze dell’aggressione e la dinamica esatta dell’episodio, su cui saranno avviati gli accertamenti del caso.

© Riproduzione riservata

