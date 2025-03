Brucia un negozio di mobili a Livorno: evacuato palazzo di quattro piani

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Tanta paura per l’incendio in un negozio di mobili in piazza della Repubblica a Livorno.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con autobotte e carro autoprotettori al seguito.

Durante l’invervento e la bonifica è stato evacuato a scopo precauzionale un palazzo di quattro piani ma non risultano feriti o intossicati.

Su posto, per un eventuale intervento, sono intervenute anche alcune ambulanze della Misericordia di Livorno.