Castiglioncello torna regina della Toscana: boom di richieste immobiliari da parte di stranieri

CASTIGLIONCELLO – Castiglioncello si conferma regina indiscussa della costa toscana nel mercato immobiliare di lusso, con una domanda in continua crescita da parte di acquirenti stranieri. Sempre più compratori provenienti da Germania, Svizzera, Olanda, Francia, Stati Uniti e paesi scandinavi scelgono questa perla della costa livornese come luogo ideale per l’acquisto di seconde case o investimenti di alto livello.

Il fascino intramontabile di Castiglioncello – con le sue scogliere a picco sul mare, le calette riservate, la pineta storica e la qualità della vita – continua a sedurre chi è alla ricerca di autenticità, bellezza e riservatezza. Le proprietà più ambite restano quelle fronte mare, dotate di discesa privata, dove i prezzi hanno ormai superato i 10mila euro al metro quadrato.

Grande attenzione anche per le zone limitrofe, come Quercianella e Campolecciano a mare, che stanno vivendo un vero e proprio risveglio di interesse, grazie al loro equilibrio tra fascino naturale, tranquillità e vicinanza al mare.

Ma è soprattutto il tratto collinare che si estende tra Campolecciano e la strada per Nibbiaia a guadagnare terreno nel cuore degli investitori. In quest’area esclusiva, ville panoramiche immerse nel verde e affacciate sul mare rappresentano la nuova frontiera del lusso discreto. I prezzi si aggirano sui 5mila-6mila euro al metro quadrato, con punte fino a 8mila euro al metro quadro per le proprietà più pregiate, dotate di piscina e vista mare aperta.

“Il profilo dell’acquirente straniero è cambiato – racconta un operatore locale – oggi cercano qualità della vita, contesto paesaggistico intatto e privacy, più che l’accesso immediato alla spiaggia. Le colline vista mare stanno diventando una delle richieste più frequenti.”

Questo nuovo asse immobiliare collinare con vista mare si distingue per la sua riservatezza, il contesto naturale incontaminato e la presenza di ville con ampi giardini, uliveti e piscina, ideali per una clientela internazionale esigente.

Il trend, ormai consolidato, riflette una riscoperta del territorio toscano più autentico, lontano dal turismo di massa ma ancora facilmente collegato ai principali centri d’arte e agli aeroporti. Castiglioncello, già amata da artisti, attori e intellettuali nel secolo scorso, si conferma oggi una meta d’élite, sempre più rara e preziosa. Con l’offerta che si riduce e la domanda in aumento, i prezzi sono destinati a crescere ulteriormente. Per chi vuole investire in Toscana, il momento giusto è adesso.