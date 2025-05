Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Colpisce la vittima con un bastone e gli rovescia addosso acqua bollente dopo la tentata rapina: denunciato un 40enne irregolare sul territorio nazionale.

I carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio, dopo un intervento effettuato in supporto al personale sanitario, hanno denunciato un 40enne, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato di tentata rapina e lesioni personali.

Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti nell’immediatezza del fatto, la vittima era stata raggiunta dall’aggressore e sarebbe stato aggredito e minacciato per indurlo a consegnare del denaro.

Non riuscendo però nell’intento, il 40enne lo avrebbe percosso con un bastone e gli avrebbe versato dell’acqua bollente su una gamba, causandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, per poi dileguarsi.

I carabinieri hanno immediatamente raccolto le testimonianze ed hanno ricostruito la dinamica dei fatti, individuando l’uomo nel centro cittadino. Si tratta di uno straniero irregolare che, oltre ad essere denunciato penalmente all’autorità giudiziaria, dovrà regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.