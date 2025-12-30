Colpo da 300mila euro in una banca di San Vincenzo: sequestrati tre funzionari e tre clienti

Getting your Trinity Audio player ready...

SAN VINCENZO — Un colpo fulmineo, studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una freddezza disarmante, ha scosso nella mattinata di oggi (29 dicembre) la tranquillità di San Vincenzo. Il bottino è di quelli che pesano: circa 300mila euro in contanti sono stati sottratti dalla filiale della Castagneto Banca Cooperativa di via Aurelia Nord. Erano da poco passata l’ora dell’apertura quando due uomini, che hanno agito a volto scoperto e armati soltanto di taglierino, sono riusciti a introdursi nei locali dell’istituto di credito. La dinamica, ricostruita dai primi sopralluoghi della Polizia, ricalca il copione delle rapine ‘classiche’ ma eseguite con estrema determinazione: i malviventi hanno immediatamente minacciato i tre funzionari presenti e tre clienti che si trovavano all’interno per delle operazioni, immobilizzandoli e rinchiudendoli in un ufficio per garantirsi la fuga senza intoppi.

La cifra sottratta, una somma ingente che i rapinatori hanno trovato prontamente disponibile nei forzieri o nelle casse temporizzate, ha sorpreso gli stessi inquirenti per l’entità. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Piombino e gli uomini della squadra mobile di Livorno, che hanno immediatamente dato il via alle indagini. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza sia interni alla banca sia dei varchi stradali della cittadina costiera, confidando nel fatto che i due abbiano agito senza travisamenti. Nonostante il grande spavento, nessuna delle sei persone sequestrate negli uffici ha riportato ferite, sebbene lo stato di shock sia stato profondo.

Questo nuovo assalto riporta prepotentemente l’attenzione sulla sicurezza nell’area di San Vincenzo, già pesantemente colpita meno di un anno fa. Il 28 marzo 2025, infatti, la cittadina era finita sulle cronache nazionali per la spettacolare e violenta rapina a un furgone portavalori lungo la variante Aurelia. In quel caso, il commando aveva utilizzato armi pesanti, sparato colpi in aria e incendiato auto per bloccare la carreggiata, creando un vero scenario di guerra. Sebbene quella banda sia stata successivamente individuata e arrestata dalle forze dell’ordine al termine di una complessa indagine, il colpo odierno alla Castagneto Banca dimostra come il territorio resti nel mirino della criminalità specializzata, capace di colpire in pieno giorno e nel cuore del centro abitato.