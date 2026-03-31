Con l’auto nel fosso dopo l’arresto cardiaco: muore a 76 anni

CAMPIGLIA MARITTIMA – Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata di oggi (31 marzo). Un uomo di 76 anni, Massimo Sanvitale, ha perso la vita in seguito a un violentissimo fuori strada a Venturina

La dinamica, al vaglio delle autorità, descrive una scena terribile: l’auto condotta dall’anziano è uscita di carreggiata finendo la sua corsa ribaltata all’interno di un fosso laterale. L’impatto ha trasformato l’abitacolo in una trappola di lamiere. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo dall’auto.

Le condizioni del 76enne sono apparse subito disperate ai primi soccorritori della Misericordia di Venturina. L’uomo presentava una gravissima frattura cranica ed era già in arresto cardiaco al momento del recupero. Il personale sanitario ha tentato l’impossibile, mettendo in atto tutte le manovre rianimatorie previste dal protocollo di emergenza nel tentativo di far ripartire il cuore dell’anziano.

Nonostante gli sforzi prolungati dei medici e dei volontari, ogni tentativo di rianimazione è purtroppo risultato vano. Le lesioni riportate nell’impatto e nel successivo ribaltamento si sono rivelate fatali, e il medico del 118 non ha potuto far altro che dichiarare il decesso sul posto.

Resta da chiarire cosa abbia causato la sbandata: i rilievi delle forze dell’ordine cercheranno di stabilire se il 76enne sia stato colto da un malore improvviso prima di finire nel fosso o se l’incidente sia da attribuire a una fatalità o a un guasto meccanico. La salma sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.