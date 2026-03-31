11.7 C
Firenze
martedì 31 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Con l’auto nel fosso dopo l’arresto cardiaco: muore a 76 anni

È successo questa mattina (31 marzo) a Venturina. Inutili i soccorsi con ambulanza e vigili del fuoco: aveva una frattura cranica fatale

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Con l'auto nel fosso dopo l'arresto cardiaco: muore a 76 anni (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura

CAMPIGLIA MARITTIMA – Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata di oggi (31 marzo). Un uomo di 76 anni, Massimo Sanvitale, ha perso la vita in seguito a un violentissimo fuori strada a Venturina

La dinamica, al vaglio delle autorità, descrive una scena terribile: l’auto condotta dall’anziano è uscita di carreggiata finendo la sua corsa ribaltata all’interno di un fosso laterale. L’impatto ha trasformato l’abitacolo in una trappola di lamiere. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il corpo dall’auto.

Le condizioni del 76enne sono apparse subito disperate ai primi soccorritori della Misericordia di Venturina. L’uomo presentava una gravissima frattura cranica ed era già in arresto cardiaco al momento del recupero. Il personale sanitario ha tentato l’impossibile, mettendo in atto tutte le manovre rianimatorie previste dal protocollo di emergenza nel tentativo di far ripartire il cuore dell’anziano.

Nonostante gli sforzi prolungati dei medici e dei volontari, ogni tentativo di rianimazione è purtroppo risultato vano. Le lesioni riportate nell’impatto e nel successivo ribaltamento si sono rivelate fatali, e il medico del 118 non ha potuto far altro che dichiarare il decesso sul posto.

Resta da chiarire cosa abbia causato la sbandata: i rilievi delle forze dell’ordine cercheranno di stabilire se il 76enne sia stato colto da un malore improvviso prima di finire nel fosso o se l’incidente sia da attribuire a una fatalità o a un guasto meccanico. La salma sarà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.7 ° C
12.3 °
11 °
44 %
8.5kmh
20 %
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
13 °
Ven
18 °
Sab
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1149)ultimora (800)sport (138)Eurofocus (54)demografica (39)finanza (30)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati