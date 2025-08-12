Donna travolta da un pullman muore all’ingresso del porto di Livorno, gravissimo il marito

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Un dramma si è consumato oggi pomeriggio (12 agosto) in prossimità dell’ingresso al porto di Livorno, a pochi passi dagli imbarcaderi. Qui, una coppia di turisti è stata investita durante una manovra da un pulmino. La donna ha perso la vita sul colpo, mentre il marito è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso.

Le dinamiche restano ancora da chiarire, ma si apprende che entrambi i turisti erano a bordo della celebre nave da crociera Queen Victoria. Il mezzo coinvolto era uno degli shuttle riservati ai passeggeri della nave.

Subito dopo l’incidente, sono intervenute due ambulanze della Misericordia di Livorno: la donna, purtroppo, è deceduta sul posto. Il marito, invece, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale cittadino.

Le autorità hanno delimitato l’area per permettere i rilievi necessari, al fine di ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

La zona portuale dove si è verificato il tragico incidente, particolarmente affollata in alta stagione, è stata temporaneamente isolata per agevolare l’intervento dei soccorritori e per la gestione dela viabilità.