Dopo il giorno di prova ruba il cellulare della collega di lavoro: arrestata

PIOMBINO – I carabinieri della Stazione di Piombino Portovecchio hanno arrestato una 30enne, originaria dell’Est Europa e residente nel fiorentino, a di rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La donna, al termine di un turno di prova di lavoro presso un bar della zona, si sarebbe allontanata dal locale dopo aver sottratto il portafogli di un’altra dipendente dallo spogliatoio del personale. La vittima, accortasi dell’ammanco immediatamente dopo l’allontanamento della 30enne, ha avvertito sia la responsabile sia i carabinieri i quali sono rapidamente giunti sul posto, intercettando la presunta autrice non lontano dal bar.

A quel punto gli operanti, hanno fermato la donna per l’identificazione e la successiva perquisizione volta al recupero della refurtiva ma quest’ultima avrebbe assunto un atteggiamento violento per cercare di guadagnarsi la fuga, aggredendo con un pugno al volto uno dei militari intervenuti, causandogli lesioni fortunatamente non gravi, prima di essere definitivamente bloccata ed arrestata.

Il portafoglio sottratto alla dipendente è stato rinvenuto addosso all’arrestata ed è stato subito riconsegnato alla proprietaria

La 30enne è stata posta aglia arresti domiciliari presso la propria dimora nel fiorentino in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto è stato convalidato dal Gip che ha disposto per l’indagata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del posto.