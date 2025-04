Francesco Gabbani in tour a Livorno e Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Francesco Gabbani, cantautore italiano famoso per successi come Occidentali’s Karma e Viceversa, e vincitore del Festival di Sanremo nel 2017, annuncia due Tour che nel 2025 lo porteranno in tutta Italia.

Dalla tua parte tour, tour nei palazzetti che comprenderà anche l’arena di Verona:

E questo non è tutto! Gabbani sarà anche in giro per l’Italia durante tutta l’estate:

I biglietti si trovano a questo link.