Furti in serie nei negozi, dopo l’arresto evade due volte dai domiciliari: in carcere

LIVORNO – I carabinieri del Norm di Livorno hanno arrestato per furto aggravato e continuato una 40enne livornese, già nota alle forze dell’ordine.

Una pattuglia è giunta nel centro cittadino dove un esercente aveva segnalato e descritto una donna che poco prima aveva perpetrato un furto nel suo negozio. Dopo una rapida ricognizione nella zona, i carabinieri hanno individuato la donna corrispondente alla descrizione, che recava con sé una voluminosa busta al cui interno vi erano capi di abbigliamento, oggetti di profumeria ed altro, per un valore complessivo di circa 700 euro, tutti riportanti ancora i cartellini e riconducibili ad altri cinque esercizi commerciali tra via Marradi e via Ricasoli dove poco prima erano stati perpetrati altri furti di merce da parte di una donna con analoghe caratteristiche.

Ricostruita l’intera dinamica, tutte avvenute nell’arco di poche ore, la donna è stata dichiarata in arresto e condotta, in ottemperanza alle disposizioni dell’autorità giudiziaria di Livorno, nella propria abitazione agli arresti domiciliari.

Quando i militari si sono recati presso l’abitazione per condurla a palazzo di giustizia per l’udienza di convalida, la donna era uscita per recarsi in tabaccheria, episodio questo prontamente segnalato all’autorità giudiziaria. A seguito dell’udienza, l’arresto per furto è stato convalidato e alla donna sono stati confermati gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Quando è stato effettuato un controllo in orario notturno per verificarne la regolare presenza in casa, la donna non era presente e si era allontanata senza autorizzazione, rendendosi irreperibile.

I militari l’hanno quindi ricercata e rintracciata nei pressi degli Scali delle Cantine, e l’hanno tratta in arresto nella flagranza del reato di evasione. In questa seconda circostanza l’autorità giudiziaria ha ritenuto di aggravare la misura irrogata in precedenza alla donna perché non idonea a garantire le esigenze cautelari e pertanto ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.