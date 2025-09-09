Il maltempo picchia duro sull’Isola d’Elba: allagamenti e linee telefoniche in tilt

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Il maltempo picchia duro sull’Isola d’Elba.

Le linee telefoniche sono interrotte dopo il fortissimo temporale che si è abbattuto su Portoferraio intorno alle 13. Diversi sono gli interventi in corso da parte dei Vigili del fuoco e del sistema di protezione civile regionale a causa di allagamenti avvenuti in uffici e negozi.

Si segnalano anche soccorsi per recuperare chi si era trovato bloccato nei sottopassi.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani conferma che rimane alta l’attenzione e continua il monitoraggio dell’evoluzione meteo. C’è allerta arancione, a partire dalle 17, per gran parte della stagione.